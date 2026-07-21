L’Inter per ripartire e dimenticare le polemiche dopo il Mondiale. Lautaro Martinez è senza dubbio uno dei giocatori usciti maggiormente delusi dalla finale di domenica, perché, nonostante i gol ai quarti e in semifinale, è rimasto in panchina nella sconfitta della sua Argentina contro la Spagna. “Mi sarebbe piaciuto aiutare la squadra in campo, ma va bene così”, il suo commento amaro affidato ai social. Ora le vacanze, prima di iniziare una nuova stagione per trascinare con ancora più carica la sua Inter, che punta a vivere un’altra stagione di altissimo livello: il primo obiettivo è lo Scudetto, per il quale, come emerge dalle quote dei betting analyst di Betpassion, i nerazzurri partono favoriti e vedono a 2,00 il bis dopo la vittoria dell’ultimo campionato.

Lautaro può guidare l'impresa titanica

Non solo, perché le ambizioni sono alle stelle: dopo il recente doblete, con anche la vittoria della Coppa Italia, il sogno è di alzare ulteriormente la posta e puntare ad un nuovo, storico Triplete, che nella lavagna di Sisal si gioca a quota 130,00. Una montagna difficilissima da scalare, ma, trascinati dalla consueta carica di Lautaro, ogni obiettivo è possibile. D’altronde, a proposito di riscatto, i nerazzurri non hanno ancora mandato giù le ultime due finali di Champions perse in malo modo...