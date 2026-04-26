Una vittoria in rimonta con una grande reazione nel secondo tempo dopo l'iniziale svantaggio. In casa del Genoa, l'Inter Women ottiene grazie alla doppietta di Marija-Ana Milinkovic i tre punti che valgono la conquista aritmetica, per il secondo anno consecutivo, della qualificazione alla UEFA Women's Champions League. Un traguardo straordinario, sottolineato anche da Gianpiero Piovani nell'immediato post partita ai microfoni di Inter TV: "La reazione mi soddisfa tanto, il primo tempo un po' meno. Ho cercato di tenere le ragazze sull'attenti, hanno aiutato anche i cambi che hanno alzato il baricentro della squadra rendendola più offensiva. Abbiamo creato tanto, ma oggi contava solo vincere per conquistare di nuovo l'accesso alla Champions League: era molto importante ed era un nostro obiettivo".

In ballo c'è ancora una flebile speranza di Scudetto, anche se la Roma resta lontana sei punti a poche giornate dalla fine: "Ora dobbiamo difendere questo secondo posto provando a vincere tutte le partite. Il traguardo gratifica tanto le ragazze e anche me, da due anni ci riusciamo e prima non era mai successo all'Inter. Grazie alle ragazze e ai tifosi che anche oggi ci hanno seguito. Dopo questa vittoria sofferta arriviamo al derby con la testa giusta, dobbiamo fare più del massimo: queste partite si preparano da sole, ma bisogna comunque lavorare molto soprattutto a livello tattico”.

Ha parlato anche la protagonista assoluta della gara, vale a dire proprio Marija-Ana Milinkovic. Ecco le parole della centrale bosniaca: "“Sono molto contenta per i due gol e la vittoria della squadra: la qualificazione alla Champions League è un traguardo importante. Siamo pronte per la prossima partita, il derby: servirà attenzione perché il Milan è un'ottima squadra”.