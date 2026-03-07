Quello di domani sera sarà il primo 'derby dei grandi' che Pio Esposito giocherà da titolare con l'Inter. Nel CV del giovane bomber per ora ci sono i cinque minuti da subentrato nella gara d'andata e i precedenti nel settore giovanile interista, tra l'altro sempre con Chivu in panchina. Dopo essersi tolto la soddisfazione dei primi gol in Serie A, Champions League e Coppa Italia, oltre ovviamente a quelli realizzati con la Nazionale maggiore, il classe 2005 ha capito cosa significa segnare a una big nella sfida contro la Juventus. Ora l'obiettivo è ripetersi nel derby.

Contro i rossoneri ci ha già giocato due volte in Primavera (una vittoria e un pareggio) e due volte in U17 (due ko), mettendo in tasca due gol e un assist. Il primo derby da titolare tra i grandi sarà sicuramente diverso, per lui e per l'Inter. "Dovrà dimostrarsi ancora una volta all’altezza, tenendo i battiti sotto controllo al cospetto di un San Siro che già si preannuncia incandescente - scrive il Corriere dello Sport -. A guardargli le spalle penserà Chivu dalla panchina: nessuno meglio di lui sa quanto utile alla causa possa essere Esposito. La sua stazza, nelle intenzioni, sarà utile a creare varchi tra le maglie strette dei giocatori del Milan, oltre che a rendere ancora più pericolosa l’armata nerazzurra sulle palle inattive. Ha le doti per regalarsi un’altra notte magica. E per coronare il sogno che inseguono in questo momento tutti i tifosi dell’Inter".