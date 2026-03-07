La testa dell'Inter è focalizzata sull'importantissimo derby di domenica sera, ma la società è al lavoro per mettere in moto la macchina organizzativa della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, trovano conferme le indiscrezioni che parlano di una parte del ritiro in montagna in Germania in estate, in preparazione all'annata 2026/27. "Nelle prossime settimane verranno definiti gli ultimi dettagli", assicura il Corsport

Data: Sab 07 marzo 2026
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
