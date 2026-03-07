Nella prossima sessione di mercato l'Inter proverà ad abbassare ancora l'età della rosa, cercando comunque di costruire una squadra competitiva. Il discorso ringiovanimento - secondo Tuttosport - passa soprattutto dall'addio di almeno quattro dei cinque giocatori in scadenza il 30 giugno: si tratta di Sommer (37 anni), Acerbi (38), De Vrij (34) e Darmian (36), con Mkhitaryan (37) che al momento sembra essere l'unico a covare ancora qualche piccola speranza di rinnovo. La priorità sarà il portiere, con il nome Vicario del Tottenham (corteggiato anche dalla Juventus) in cima alla lista degli obiettivi. Le alternative vanno da Caprile (Cagliari) agli estremi difensori stranieri come Hornicek (Braga), Atubolu (Friburgo), Bento (Al-Nassr) e Lunin (Real Madrid).
Per la difesa sono già stati mossi i primi passi per Solet dell’Udinese e Muharemovic del Sassuolo, mentre Celik può essere il profilo giusto per rimpiazzare il jolly Darmian. Sulle fasce tutto è legato a Dumfries: in caso di cessione il sogno rimane Palestra, ma l’Atalanta lo valuta oltre 40 milioni. Resta viva anche la candidatura di Norton-Cuffy del Genoa, anche se non sono da escludere possibili sorprese dall’estero. A centrocampo restano da monitorare anche le situazioni di Frattesi e Calhanoglu (c'è sempre il Galatasaray), mentre per TS è "certo il ritorno di Aleksander Stankovic". Si lavora anche sul più esperto Leon Goretzka, 31enne in scadenza col Bayern.
Secondo Tuttosport è inoltre "possibile che l’Inter torni su un giocatore di fantasia e dribbling da mettere sulla trequarti o più esterno in un 3-4-2-1 come quel Lookman non arrivato l’estate scorsa - si legge -. Con Thuram che potrebbe ricevere offerte (60 milioni), l’Inter avrebbe i fondi per un grande acquisto: il sogno è Nico Paz - che però il Como tenterà di tenere, soprattutto andando in Europa, sempre che il Real non lo riporti a casa -, piacciono sempre Moussa Diaby dell’Al-Ittihad, già cercato a gennaio, e Arda Guler sempre del Real Madrid".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
