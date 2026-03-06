"Vincendo questo derby non conquista aritmeticamente lo scudetto, ma lo ipotecherebbe andando a +13. Un derby è sempre un derby". Così Fabio Galante, dalle colonne del Corriere della Sera, guarda al momento dell'Inter a pochi giorni dalla stracittadina. "Sconfitta? I sette punti restano un ottimo vantaggio a 10 gare dalla fine, ma forse qualcosa si riaprirebbe", dice ancora l'ex difensore.

"Chivu? Io con lui ho fatto il corso allenatori a Coverciano. È un ragazzo intelligente. Chi lo ha scelto sapeva che Cristian poteva fare questo campionato. Lui non ha stravolto l’ottimo lavoro fatto da Simone Inzaghi. Ha portato qualche altra idea come la linea difensiva più alta o rotazioni più importanti. La cosa più bella è che Chivu si è fatto benvolere dai giocatori instaurando un legame importante. Sono contento per lui e gli faccio i complimenti".

Quindi i singoli. "Può essere il derby di Pio Esposito? Me lo auguro perché è un ragazzo che vale. Dimarco? Era già forte nell’era di Simone Inzaghi, ma quest’anno sta facendo cose stratosferiche: assist su assist e gol su gol. Fischi a Bastoni? È ingiusto e ridicolo. Ad Alessandro, però, rimproverano quello che ha fatto dopo la simulazione. Ha dato fastidio l’esultanza, il fatto che ha chiesto il cartellino giallo per Kalulu e che ha detto di essere toccato. Se si fosse rialzato senza fare o dire niente, non sarebbe successo questo polverone. Detto questo, i fischi sono esagerati".