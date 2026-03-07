Come di consueto l'Inter ha pubblicato sui propri canali social un video di presentazione in vista di un grande appuntamento. Questa volta il tema è il derby di Milano e agli occhi dei più attenti non sono passati insservovati alcuni richiami alla stracittadina che ha consegnato la seconda stella ai nerazzurri.

Nel filmato, quando il giovane protagonista alza il volume dello stereo, si sente la musica techno che risuonò a San Siro subito dopo la conquista della seconda stella in casa del Milan. Il club rossonero fece partire a volume altissimo nello stadio nel tentativo di coprire la festa scudetto dell’Inter.

Nel video compare anche una sveglia che segna le 22:43, l’orario del triplice fischio dell’arbitro che sancì la vittoria e diede il via ai festeggiamenti, trasformando quella serata in una delle notti più memorabili della storia interista.



Ecco il video:

