Le prestazioni di Kevin Schade in Premier League non stanno passando inosservate. Il 24enne esterno tedesco è tra i protagonisti della stagione del Brentford, che attualmente occupa il settimo posto in classifica, e i suoi numeri continuano ad attirare l’attenzione di diversi top club europei.

Finora Schade ha messo a segno sette gol e tre assist, confermandosi uno degli elementi più incisivi della squadra inglese. Un rendimento che ha fatto crescere rapidamente le sue quotazioni sul mercato. Secondo quanto riportato dal portale TeamTalk, il giocatore sarebbe finito nel mirino di club importanti come Bayern Monaco, Tottenham e Inter.

Il Brentford, però, non ha intenzione di privarsi del suo talento a buon mercato. Schade è infatti sotto contratto fino al 2028 e il club inglese sarebbe pronto a chiedere una cifra molto alta, compresa tra i 50 e i 70 milioni di euro.

A queste condizioni, il Bayern Monaco potrebbe partire favorito nella corsa al giocatore. I bavaresi avrebbero infatti maggiore disponibilità economica rispetto all’Inter, che difficilmente si spingerebbe su cifre così elevate. Più complicata invece la posizione del Tottenham, che rischia di non poter offrire al giocatore il palcoscenico europeo nella prossima stagione a causa della delicata situazione di classifica.