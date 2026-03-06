Intervistato da Milan Vibes, Giovanni Galli, ex portiere di Milan, Fiorentina e Napoli, parla del confronto tra portieri in vista del derby commentando le critiche ricevute da Yann Sommer: "Io penso che quando guardi la storia di un giocatore devi considerare tutto il percorso. Può capitare che due partite non vadano bene, succede a tutti. Però basta vedere le squadre in cui ha giocato, i titoli che ha vinto, le presenze in nazionale e nei grandi tornei. È un giocatore importante, è un valore aggiunto. Se devo scegliere, però, scelgo Mike Maignan".

A proposito della sfida di domenica aggiunge: "L’Inter ormai è una squadra consolidata nel tempo. Ha cambiato qualche giocatore, ma diciamo che gli uomini guida sono un po’ gli stessi ormai da diversi anni. Il Milan invece ha subito una mezza rivoluzione, è arrivato Allegri e ha cambiato decisamente strada e strategie per arrivare al risultato. Forse è una squadra che riesce a vincere più facilmente con le grandi che con le piccole. Per cui i derby, secondo me, sono proprio il terreno dove il Milan, con il cinismo di Massimiliano Allegri, può giocare di cortomuso. Chi lo deciderà? Spero non il Var".