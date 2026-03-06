Con la Stella Rossa che veleggia ormai verso il nono titolo consecutivo di campione di Serbia, il club biancorosso comuncia a valutare le strategie per il futuro. Che possono passare anche dalla cessione del proprio giovane talento Vasilije Kostov, sul quale da tempo l'Inter si è posizionata in maniera forte. Ma il tempo prima della prossima campagna acquisti è ancora molto e gli inserimenti di altri club non mancano. L'ultimo in ordine di tempo è stato registrato da MozzartSport in Serbia: un rappresentante dell'Olympique Marsiglia era a Belgrado qualche giorno fa per presentare un'offerta competitiva al direttore sportivo della Zvezda, Zvezdan Terzic. I Phocéens hanno messo sul tavolo una base di 17.000.000 di euro per Kostov, con bonus in base alle prestazioni del giovane centrocampista, nonché una percentuale sulla successiva cessione.

Le trattative non sono durate a lungo. I rappresentanti della Stella Rossa hanno ringraziato cortesemente per l'offerta, e hanno dichiarato chiaramente che Kostov vale molto di più in questo momento. La loro opinione è che Vasilije Kostov valga 25 milioni di euro in questo momento. E non un centesimo di meno.