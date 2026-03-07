Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 contro l'Udinese, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino parla così delle tante partite ravvicinate, non giudicandolo un problema: "Al di là dei numeri, voglio ringraziare pubblicamente i miei ragazzi per quello che fanno e che danno in campo. Potevamo crollare sul 2-0 invece hanno avuto una grande reazione da squadra, con grande energie e son stati bravi a non mollare. Per il sistema di gioco, quando preparo la partita penso comunque sempre 2 o 3 soluzioni: contro il 3-5-2, con quelle soluzioni, puoi aprirla ed è una soluzione che, quando viene messa in campo, può far male. Mi è piaciuto lo spirito: siamo in lotta in tre competizione, anche se si gioca tanto noi non ci lamentiamo. C'è chi si lamenta, ma alla squadra piace giocare e ora affrontiamo l'impegno in Champions League".

Reazione da grande squadra."Andare sotto di due gol dopo un'ottima prestazione senza subire mezzo tiro in porta. Poi abbiamo preso gol sulla rimessa laterale... i ragazzi però non mollano mai, hanno sempre voglia di dimostrare la loro forza e l'energia. Noi dobbiamo affrontare tutto così, senza niente da perdere e ce la vogliamo giocare con tutti, a partire dalla Champions"