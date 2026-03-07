Viviamo insieme la vigilia di Milan-Inter, derby di ritorno in programma domani sera a San Siro. Non solo Lautaro, a forte rischio anche il febbricitante Thuram. Bonny è recuperato e può partire titolare al fianco di Esposito.

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 07 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.