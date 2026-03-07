Giacomo Bonaventura, intervistato dalla CBS, ha parlato del derby di domani. Di seguito le sue parole raccolte da MilanNews: "Il derby di domani? Penso che sarà una partita equilibrata. Sono le migliori squadre quest’anno. Solitamente, all’inizio, sono partite più tattiche, si studieranno; poi, magari, nel secondo tempo i ritmi si abbasseranno e si vedrà di più la qualità dei giocatori. Ma è sempre difficile dirlo, perchè nel derby tutto può succedere: sono due grandi squadre con grandi giocatori”.