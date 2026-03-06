L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da TMW Radio, ha commentato così in via valutativa la situazione delle milanesi a pochi giorni dal derby: "La rosa del Milan qualitativamente poteva essere all'altezza dell'Inter, per questo mi sarei aspettato qualcosa di più". 

Cosa dice di Milan-Inter?
"Per me l'Inter ha già vinto. Protagonisti? Dico Maignan con le sue parate". 

Sezione: News / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 21:51
Autore: Niccolò Anfosso
