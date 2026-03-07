L'ex nerazzurro Grigoris Georgatos 'anticipa' la sfida tra Milan e Inter ai microfoni di TMW sottolineando anche la forza di Federico Dimarco, assoluto protagonista della stagione del Biscione: "Se oggi è il più forte nel suo ruolo? In questo momento sì. Ha fatto vedere di essere proprio forte forte. È quello che sta giocando meglio di tutta l'Inter in questa stagione, fa assist e gol a raffica. Pur nascendo terzino, è molto offensivo e diventa quasi un'ala aggiunta per la squadra di Chivu".

Il Milan in caso di vittoria può riaprire la lotta Scudetto?

"L'Inter è la squadra più forte, quella che ha fatto vedere le cose migliori e con una continuità che non ha nessuno. Il vantaggio, anche nel caso in cui diventasse di soli 7 punti, sarebbe molto difficile da sperperare. Per me il campionato è finito in tal senso".

Ti saresti divertito in questa Inter? Con Lautaro da servire quanti assist avresti fatto?

"Beh, Lautaro è fra i più forti del mondo, ma io avevo Bobo (sorride, ndr). L'Inter comunque mi diverte, mi piace il suo modo di giocare".

Chivu può essere un grande allenatore?

"Sì, mi è piaciuto quanto ho visto fino ad ora, è credibile e la persona ideale per questa Inter. Ha da imparare, ma è sulla strada giusta per essere un grande allenatore. È entrato benissimo dopo Simone Inzaghi, non era facile: conosce l'ambiente e questo credo lo abbia aiutato. Il passaggio di testimone è stato più indolore di quanto qualcuno potesse pensare".

