Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi di squadra in vista della prossima stagione: "Non era per niente scontato in questa situazione vincere una Supercoppa e rimanere comunque nelle posizioni nobili della classifica. Anche perché vedo che ci sono delle squadre di rango importante, top club, dove l'obiettivo iniziale era solamente il piazzamento Champions: questo fa capire quanto è importante arrivare tra le prime 4. Noi abbiamo cercato di competere su più fronti nonostante quello che ci è capitato. La mia soddisfazione è che non ci colpisce niente". Le parole riprese da TuttoNapoli.