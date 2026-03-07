Arrivano conferme anche da Sky Sport. Hakan Calhanoglu dovrebbe partire dalla panchina, con Mkhitaryan titolare a centrocampo. L'armeno è davanti anche a Sucic, con Zielinski che agirà da play. A completare il reparto Barella.

Sulle fasce confermati Luis Henrique e Dimarco, mentre è in forte dubbio Thuram, alle prese con la febbre. Si prova a recuperarlo per la panchina, salgono le quotazioni di Bonny per far coppia con Pio Esposito.

Allegri recupera Bartesaghi, ma il classe 2005 partirà dalla panchina. Sulla sinistra maglia da titolare per Estupinan, a centrocampo Fofana preferito a Ricci e Jashari. In avanti la coppia Leao-Pulisic. 

Le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis  Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan (Sucic), Dimarco; Esposito, Bonny.  All. Chivu

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 07 marzo 2026 alle 21:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.