Gianluca Pagliuca ne ha giocati tanti e vinti anche parecchi. "E mi ricordo sempre il gran calore di quei 90 minuti. È sentitissimo, anche se non è l’obiettivo primario della stagione per due società come Inter e Milan che puntano a scudetti e coppe. Ma quello di domenica si delinea come un appuntamento davvero speciale. L’Inter ha una mano sullo scudetto", dice oggi alla Gazzetta dello Sport. "Al 90-95% è tricolore se vince Chivu".

E in caso contrario?

"C’è il rischio che si possa riaprire la questione ma i nerazzurri resterebbero comunque favoriti".

Come viveva le vigilie?

"Io sempre in modo molto tranquillo. Allora avevo già la mia esperienza, avevo giocato quelli di Genova. Ovviamente ero consapevole di quello che significava per i tifosi ma ero sereno. Anzi. quasi facevo più fatica a dormire nel post…".

Si fida di Sommer?

"Certo. Ha affrontato un momento particolare ma ne è uscito alla grande. Ha fatto qualche errore, ma chi non li fa?".

E di Chivu? Se lo aspettava subito in grado di poter riconsegnare lo scudetto all’Inter?

"No ma mi ha fatto una buonissima impressione. Ha un gioco diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati con Inzaghi ma sta sfruttando al massimo le caratteristiche di ogni suo giocatore. Quando vedo l’Inter penso che davvero sia quella che gioca il calcio migliore in Italia".