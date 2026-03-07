"Io penso che la cosa meno importante di questo derby sia proprio la classifica" secondo Cristian Brocchi, ex centrocampista del Milan intervistato da Tuttosport alla vigilia del Derby di Milano: "L’Inter, secondo me, ha un margine troppo ampio per pensarci: se pure dovesse perdere, non comprometterebbe il suo cammino verso la vittoria del campionato. È una partita che va valutata per l’importanza del derby, per un dominio cittadino se si vuole, per l’emozione di poter vivere un derby al massimo. Per il Milan vorrebbe dire poter prevalere su una squadra che sta facendo qualcosa di grande, mentre per l’Inter comporterebbe una rivalsa rispetto alle ultime sconfitte con i rossoneri".



Quindi per lei non è nemmeno un’ultima spiaggia per il Milan.

"Per me il campionato è un discorso già archiviato, e lo sarebbe anche se il Milan dovesse vincere il derby. Battere l’Inter darebbe più importanza all’annata della squadra di Allegri e consoliderebbe il secondo posto in campionato per l’accesso alla prossima Champions League, non è comunque un aspetto secondario. Il derby, anzi, resta più importante per il Milan sotto questo profilo ma, per come la vedo io, il percorso fatto finora dall’Inter non penso possa essere messo in discussione da una sconfitta".



A Como, ha incrociato Chivu: gli ha fatto i complimenti?

"Mi ha sorpreso. Gli ho fatto i complimenti e glieli ribadisco, sono meritati perché è stato bravo a inserirsi in un gruppo che aveva bisogno di qualcosa a livello emotivo, ma anche gestionale e tattico. Quando si cambia allenatore non è mai semplice, specie se non cambiano tanti interpreti: lui ha ridato entusiasmo e portato anche qualche novità tattica, restituendo motivazioni a un gruppo forte, che ha risposto alla grande".



Resta la macchia dell'eliminazione dalla Champions, o si può giustificare sull'altare del campionato?

"Rimane. Con tutto il rispetto per il Bodo/Glimt, che abbiamo imparato a conoscere e rispettare, nonostante sia una squadra forte l’Inter è ancora più forte. Poteva andare avanti. Aveva come primo obiettivo il campionato e si è capito, però uscire con i norvegesi non è stata una bella cosa. Ciò non toglie quello che di grande stanno facendo tra Serie A e Coppa Italia".