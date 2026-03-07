Altro giro a vuoto per l'Inter U23, che dopo due pareggi perde 0-1 in casa con l'AlbinoLeffe. A decidere la gara Parlati, autore di un bel gol al 71'. I nerazzurri non hanno giocato una brutta partita, soprattutto in avvio: vicini al gol Berenbruch e Kaczmarski. Poi, dopo una mezz'ora scarsa piuttosto equilibrata in apertura di ripresa, il gol di Parlati. Nel finale l'Inter U23 non ha mollato ma non si è mai resa pericolosa. Nel finale espulso Sciacca, con l'AlbinoLeffe in 10 nel recupero. Da segnalare, ad allungare la lista delle cattive notizie, gli infortuni di Cocchi, La Gumina e Cinquegrano: tutti e tre hanno dovuto abbandonare il campo anzitempo. Settimana prossima, lunedì 16 marzo, l'Inter U23 è chiamata all'impresa a Vicenza. I nerazzurri ora sono ottavi, con il Lumezzane che, vincendo nel tardo pomeriggio sul campo del Renate, potrebbe superare la squadra di Vecchi.

IL TABELLINO

INTER U23-ALBINOLEFFE 0-1

Marcatore: Parlati (71')

INTER (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Stante, Cinquegrano (dal 58' Re Cecconi, dall'83' Zouin); Cocchi (dal 32' Amerighi), Berenbruch, Kaczmarski, Topalovic, Kamaté; La Gumina (dal 32' Spinaccé), Iddrissou (dal 46' Agbonifo).

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Fiordilino, Bovo, Prestia, David

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammoniti: Cocchi (22'), Stante (62')

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Sciacca, Barba, Potop; Baroni, Ambrosini, Mandelli (dal 64' Astrologo), Parlati, Agostinelli; Lombardi (dal 64 De Paoli, dal 90' Sottini), Sali (dall'83' Sorrentino)

A disposizione: Di Chiara, Facchetti, Giannini, Garattoni, Franchini, Angeloni, Trapletti, Simonelli

Allenatore: Giovanni Lopez

Ammonito: Agostinelli (85')

Espulso: Sciacca (90')

Arbitro: Teghille (sez. di Collegno)

Assistenti: Fenzi, Cufati

Quarto ufficiale: Gauzolino

Operatore FVS: Colazzo

RIVIVI IL LIVE

16.26 - Finisce qui, AlbinoLeffe batte Inter U23 0-1.

90'+2 - Spinaccé di testa su punizione ben battuta da Topalovic: palla a lato.

90'+2 - Si giocheranno cinque minuti da ora.

90'+1 - Esce De Paoli, entra Sottini, corre ai ripari Lopez.

89' - Espulso Sciacca. Fallaccio da dietro su Zouin, l'idea era quella di fermare il contropiede ma l'entrata è brutta. Lopez si gioca l'FVS ma Teghille non cambia decisione.

85' - Agostinelli trattiene Kamaté, fallo e giallo.

83' - Esce Re Cecconi, entra Zouin. Intanto Sali per Sorrentino nell'AlbinoLeffe.

80' - L'Inter U23 fatica a creare granché, anche se non ha mollato dopo il gol subito. Manca sempre il guizzo negli ultimi 30 metri.

IL GOL - Sfera vagante raccolta da Parlati, che taglia palla al piede l'area di rigore da destra a sinistra. Dopo aver evitato Stante e Alexiou il centrocampista di casa incrocia con il mancino. Tiro debole ma preciso, che mette fuori causa Calligaris e porta avanti l'AlbinoLeffe.

71' - Gol di Parlati, avanti 0-1 l'AlbinoLeffe.

64' - Doppio cambio Albinoleffe. Escono Lombardi e Mandelli per De Paoli e Astrologo.

62' - Fallo di Stante su Sali, ammonito. Era diffidato, salterà la trasferta di Vicenza.

58' - Spinaccé all'improvviso! Botta da fuori area, respinge Baldi, bravo in tuffo.

57' - Giornata sfortunata per l'Inter U23, che perde anche Cinquegrano. Entra Re Cecconi

56' - Al volo dal limite ci prova Lombardi. Tiro centrale, Calligaris respinge, Stante libera.

54' - A terra Cinequegrano, contatto con un giocatore ospite, dovrà uscire.

52' - Potop pasticcia in fase di costruzione e l'Inter quasi ne approfitta. Bella parata di Baldi sul mancino di Berenbruch.

49' - Risponde l'Inter U23! Diagonale lento ma angolato di Agbonifo, Baldi respinge e salva i suoi.

48' - Occasione per l'Albinoleffe con Parlati. Doppio tunnel, poi al momento del tiro davanti al portiere la grande chiusura di Cinquegrano a salvare l'Inter U23.

15.34 - Si ricomincia!

15.33 - Squadre di nuovo sul terreno di gioco, una modifica per l'Inter U23: entra Agbonifo per Iddrissou.

Buona prestazione sin qui dell'Inter U23, protagonista di un primo tempo iniziato con il piede giusto, pur senza trovare il gol. Poco prima del 20' le occasioni migliori, in particolare per Kaczmarski, presentatosi a tu per tu con Baldi. Parata fondamentale dell'estremo difensore ospite. Poi gli infortuni per Cocchi e La Gumina: il primo ha subito un colpo alla caviglia, il secondo ha ravvisato un problema muscolare. Nel finale pochi spunti, con il ritmo che si è abbassato rispetto all'inizio.

15.18 - Tentativo di rovesciata di Amerighi alto: è l'ultima azione di un primo tempo che si conclude 0-0 dopo i due fischi di Teghille.

45'+1 - Tre di recupero.

39' - Sali prova il destro a incrociare: blocca senza problemi per Calligaris.

35' - Tira da fuori Topalovic, palla alta. Torna a premere l'Inter U23.

32' - Colpo di scena, doppio cambio per l'Inter U23. Escono Cocchi, ancora dolorante dal contrasto precedente, e La Gumina. Dentro Spinaccé e Amerighi.

27' - Nulla di fatto, resta l'ammonizione.

24' - Card FVS giocata da Vecchi, Teghille al monitor.

22' - Ammonito Cocchi, contrasto con Potop. Decisione sbagliata dell'arbitro, il fallo era di Potop. Ammonito intanto anche Vecchi per proteste.

20' - Questa volta va direttamente al centro Topalovic: fallo in attacco, punizione per gli ospiti.

20' - Corner giocato corto per Cocchi, Baroni respinge con il volto, nuovo calcio d'angolo.

18'- Fioccano palle gol per l'Inter. Ci prova Cocchi, con il destro di prima intenzione. Tiro deviato, sarà corner.

17' - Grande occasione per Kaczmarski. Triangolo con Topalovic e il polacco si presenta a tu per tu con Baldi: bella parata dell'estremo difensore seriano.

16' - L'AlbinoLeffe prova a uscire dalla propria trequarti, lasciando qualche spazio alla transizione nerazzurra: buon contropiede, concluso dal mancino di Kamaté. Palla sull'esterno della rete.

14' - L'Inter ha iniziato meglio dell'AlbinoLeffe. Possesso palla per gran parte nerazzurro, pur senza creare occasioni particolarmente pericolose. Faticano i seriani a uscire dalla propria metà-campo.

3' - Pressing efficace dell'Inter, La Gumina recupera palla e imbuca per Berenbruch: provvidenziale respinta di Parlati.

14.30 - Fischia Teghille: è iniziata Inter U23-AlbinoLeffe!

14.27 - Squadre in campo. Inter in nerazzurro, AlbinoLeffe in divisa rossa.

L'Inter U23 torna a giocare tra le mura amiche, all'U-Power Stadium di Monza, contro l'AlbinoLeffe, nella gara valida per la 31a giornata del girone A di Serie C. La classifica vede i nerazzurri all'ottavo posto, in piena corsa per i playoff. Fondamentale riuscire però a trovare i tre punti, che mancano dal 26 gennaio, data della vittoria per 1-2 a Lecco. La squadra ospite, guidata da mister Giovanni Lopez, ha cinque punti in meno dell'Inter U23: importante quindi respingere un tentativo di rimonta in classifica. Mister Vecchi opta per il solito 3-5-2, senza però Fiordilino e Prestia: i due fuori quota vanno in panchina, ancora non al meglio dopo i recenti problemi fisici. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, in programma alle ore 14.30.

