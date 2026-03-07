Aleksandar Stankovic, ormai diventato un idolo per la tifoseria del Club Brugge, torna su quella che è la sua situazione in merito alla possibile recompra da parte dell'Inter ai microfoni di DAZN: "Non dipende da me. Tutti conoscono la mia situazione riguardo al contratto e alla clausola di riacquisto. Dipende da entrambi i club, dall'Inter, non da me. RImanere qui in Belgio? Mi sento pronto a tutto. Sono pronto a tante cose, quindi perché non questa? Non posso nasconderlo; sono un grande tifoso dell'Inter ma ora indosso la maglia del Club Brugge e sono il loro primo tifoso".
Tornando sull'attualità, Stankovic junior non ha dubbi nel dire qual è la squadra più forte del campionato belga: "Noi del Brugge! E lo dirò sempre. Perché penso che siamo la squadra migliore. Se io e i miei compagni restiamo in forma e mostriamo una buona mentalità, allora nessuno avrà una possibilità".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
