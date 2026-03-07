Dopo la sconfitta per 0-1 contro l'AlbinoLeffe, ecco le pagelle dei giocatori dell'Inter U23.

CALLIGARIS 6.5 - Non ha colpe sul gol, è molto attento nel corso della gara in tante situazioni di uscita, sia alta che bassa. Prestazione positiva nonostante la sconfitta per il giovane portiere nerazzurro.

ALEXIOU 6 - Il difensore mancino di Vecchi sbaglia pochissimo, complice il fatto che l'AlbinoLeffe raramente prova a creare dalla sua parte. Discreta prestazione per lui, che si guadagna la sufficienza.

STANTE 5.5 - Partita fatta di tanti duelli con Sali. A volte ha la meglio sull'attaccante ospite, a volte fatica di più, come in occasione del gol di Parlati. Poteva sicuramente essere più reattivo, con l'autore della rete che lo ha seminato troppo facilmente.

CINQUEGRANO 6 - La sua gara dura un'ora scarsa. Raramente riesce a farsi vedere in attacco, una delle sue doti migliori, ma in difesa è assolutamente preciso, in particolare con una bella chiusura su Parlati. Dal 58' RE CECCONI 6 - Bocciato da Vecchi, che lo sostituisce prima della fine, in realtà gioca una partita diligente, senza sbavature. Dall'82 ZOUIN 6.5 - Nonostante i pochi minuti giocati, un buon ingresso in campo. Nel finale viene steso da Sciacca, espulso, in uno dei suoi cambi di passo.

COCCHI 6 - La sua partita finisce anzitempo per un problema alla caviglia. Pessima notizia per l'Inter U23, nonostante il suo avvio di gara non fosse stato esaltante. Dal 32' AMERIGHI 6.5 - Dopo il gol di Cittadella, anche oggi entra bene in campo dopo l'infortunio di Cocchi. Un'ora circa di impegno e duttilità, in cui aiuta la squadra in varie posizioni a seconda delle necessità.

BERENBRUCH 6 - Parte forte, poi cala con il passare dei minuti. La sensazione è che sia un po' il termometro di questa squadra. Quando riesce a dettare i tempi con le sue accelerazioni i compagni lo seguono, motivo per il quale con il passare delle partite si sta ritagliando un ruolo sempre più importante.

KACZMARSKI 6 - Giornata di ordine in mezzo al campo, dove, come sempre, fa risaltare le sue caratteristiche da recupera-palloni. Uno dei migliori, perde mezzo voto per l'occasione sprecata davanti a Baldi nei primi minuti. Doveva fare gol e mettere in discesa la partita dei suoi.

TOPALOVIC 6.5 - A differenza di altre volte, non trova il lampo, ma dissemina tante giocate di qualità per tutti e novanta i minuti. Più di una volta le sue scelte aprono il campo ai nerazzurri, che però non riescono a tramutare in occasioni da gol le intuizioni dello sloveno.

KAMATE' 6 - Come sempre ricercatissimo dai compagni, per tutta la partita cerca il dribbling vincente per creare superiorità numerica sulla destra. Gli riesce di rado, ma la sufficienza è comunque meritata, anche perché rispetto alle ultime uscite resta comunque nella gara.

IDDRISSOU 5.5 - Un primo tempo decisamente sottotono. Fatica a trovare la soluzione per fare salire la squadra, non riesce a rendersi pericoloso. Ben pochi passi avanti rispetto alle ultime uscite. Dal 46' AGBONIFO 5.5 - Inizia bene, con un bel tiro in diagonale parato da Baldi. E' sostanzialmente l'unica traccia del suo ingresso in partita.

LA GUMINA 6 - Mezz'ora in cui fatica a farsi trovare dai compagni come punto di riferimento offensivo, complici le condizioni non ottimali. Si inventa uomo assist dopo pochi minuti, trovando Berenbruch in buona posizione. Dal 32' SPINACCE' 5.5 - Sembra lontano parente del giocatore che aveva disputato un ottimo girone d'andata. Deve recuperare la forma ideale, perché il suo contributo servirà parecchio in questo finale di stagione.

Mister Stefano VECCHI 6 - L'Inter U23 gioca una buona partita ma non riesce a vincere, cosa su cui Vecchi ha responsabilità relative. La squadra infatti ha impattato bene la gara, pur senza trovare il vantaggio, e ha perso oltre i propri demeriti, avendo giocato una partita almeno alla pari dell'AlbinoLeffe. Chiaro è che, per qualificarsi ai playoff, servirà qualcosa in più nelle ultime sette gare.