All'alba di domenica, dal circuito di Melbourne in Australia, scatterà l'edizione 2026 del Mondiale di Formula Uno. In vista del grande appuntamento, SportWeek ha sentito uno dei protagonisti del circuit, vale a dire il pilota dell'Alpine Pierre Gasly, che torna con la mente alla vittoria del Gran Premio d'Italia a Monza ottenuta nel 2020 e parla del legame con il nostro Paese: "Di quella gara ho ancora la tuta, non l’ho mai lavata e sa di champagne. Milano? È una città che amo, ma non chiedetemi se tifo Inter o Milan…”, afferma il francese nell'anticipazione online.