Proprio sul più bello, si interrompe la striscia vincente dell'Inter Women di Gianpiero Piovani che deve cedere il passo alla Roma capolista che vincendo 1-0 all'Arena Civica ristabilisce sei punti di vantaggio sulle nerazzurre dirette inseguitrici. Primo tempo a ritmi lenti, che le nerazzurre approcciano bene senza però riuscire a creare pericoli veri al portiere giallorosso Rachele Baldi. Col passare del tempo le capitoline prendono campo e al 33esimo passano con la rete di Evelyn Viens, la più lesta ad accorrere sulla respinta corta di Cecilia Runarsdottir sul tiro di Giulia Dragoni. Nella ripresa, dopo una buona occasione per le nerazzurre firmata da Tessa Wullaert ed Henrietta Csiszar, arriva per la Roma la brutta notizia dell'infortunio a Manuela Giugliano, costretta ad uscire in barella a seguito di una brutta caduta che le ha causato un probabile colpo di frusta.

Le nerazzurre provano ad assediare la porta giallorossa ma la squadra di Luca Rossettini riesce a tenere botta anche con l'aiuto della fortuna quando a sei minuti dalla fine Haley Bugeja non riesce a segnare praticamente da pochi passi dopo un'avventata uscita di Baldi. Nemmeno il maxirecupero di nove minuti aiuta le nerazzurre nella loro caccia al pareggio: esulta la Roma, che allunga nuovamente a più sei sull'Inter e dà un segnale importante al campionato.