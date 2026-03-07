L’Inter è sia la squadra che ha tentato più conclusioni (501) sia quella che ne ha subite meno (219) in questa Serie A – considerando i cinque grandi campionati europei in corso, solo il Barcellona (+293) possiede un differenziale più alto tra tiri fatti e incassati rispetto all’Inter (+282).

Una forte produzione offensiva e una grande efficienza difensiva, come mostra anche un altro dato: l'Inter è sia la squadra che ha toccato più palloni in area avversaria (959), sia quella che ne ha concessi meno agli avversari (383) in questo campionato.