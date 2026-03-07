Luciano Spalletti, nel pre partita di Juventus-Pisa, si è concesso ai microfoni di DAZN e ha commentato la situazione tra i pali della porta bianconera. Contro il Pisa la scelta è ricaduta ancora una volta su Perin.

"Ci sono momenti nei quali ci si può alternare, ora Di Gregorio doveva rifiatare per tornare tranquillo. Avevo detto a Perin che gli avrei dato 2-3 partite, poi dalla prossima si vede", le sue parole.