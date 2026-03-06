Dopo il deludente 0-0 col Parma nel turno infrasettimanale, domenica pomeriggio, l'Inter Primavera andrà a caccia della vittoria che in campionato manca addirittura dallo scorso 30 gennaio: a Interello arriva la Fiorentina, il kick-off è fissato per le ore 13. Questo il piatto forte del programma del vivaio nerazzurro nel week-end, un menù che comprende anche il derby di Milano per la categoria Under 16. 

UNDER 20 Domenica 8 marzo, ore 13:00 – Campionato, 29ª giornata: Inter-Fiorentina – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Sabato 7 marzo, ore 15:00 – Campionato, 26ª giornata: Inter-Atalanta – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 Domenica 8 marzo, ore 15:00 – Campionato, 21ª giornata: Atalanta-Inter – Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 8 marzo, ore 11:30 – Fase interregionale, 5ª giornata: Como Women-Inter – Centro Sportivo Comunale, Bregnano (CO).

UNDER 16 Sabato 7 marzo, ore 12:00 – Campionato, 21ª giornata: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 15 Domenica 8 marzo, ore 14:00 – Campionato, 21ª giornata: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Martedì 3 marzo, ore 21:15 – Torneo Bracco Cup – Centro Sportivo Enotria, Milano.

