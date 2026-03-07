La classica sliding doors. Può essere descritto così il cambio di destino di Koni De Winter e Manuel Akanji, difensori di Milan e Inter che potevano giocare questo derby a maglie invertite. Tuttosport ricorda infatti come, nel mese di luglio, il club nerazzurro intavolò i discorsi con il Genoa per il difensore, poi volato alla corte di Allegri dopo il blitz rossonero.

Akanji ha invece sposato l'Inter per la possibilità di giocare la Champions League, ma il Diavolo ci aveva provato seriamente trovando con il Manchester City un'intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. Tutto saltò per il veto dello svizzero, chiamato alla fine a sostituire Benjamin Pavard in nerazzurro. "Adesso Akanji è il pilastro della retroguardia nerazzurra e il suo riscatto appare scontato - scrive TS -. Anzi, una mera formalità che diventerà automatica in caso di vittoria dello scudetto".