La rifinitura odierna ha scelto qualche dubbio in casa Inter. Il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, pare aver deciso chi guiderà il centrocampo del Biscione nel derby contro il Milan. Secondo Gazzetta.it, in cabina di regia ci sarà Zielinski, coadiuvato da Mkhitaryan e Barella. Partirà dalla panchina Calhanoglu. Sulla fascia destra spazio a Luis Henrique con Dumfries pronto a entrare nel secondo tempo.

In attacco sono da valutare fino a domani le condizioni di Thuram. Nel caso in cui il francese non riuscisse a partire titolare, ecco che è pronto Bonny.