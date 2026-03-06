Cristian Chivu dovrà affrontare il derby di ritorno contro il Milan di Allegri senza il capocannoniere della Serie A e senza l'attaccante più decisivo d'Europa. No, non è una considerazione soggettiva, ma un'affermazione basata su numeri e statistiche.

Ebbene sì il numero 10 dell'Inter, definito da qualche leone da tastiera sui social "Salernitana man", è il giocatore che ha realizzato più gol vittoria nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

Lautaro, come riportato dalla tabella di Transfermarkt, comanda la classifica speciale davanti a Mbappe (8) e Haaland (8). Fuori dal podio Igor Thiago (7), Guirassy (6), Said (6), Kane (5), Joao Pedro (5), Wilson (5), Pulisic (5), e Hojlund (5). 

L'infortunio rimediato sul campo sintetico del Bodo Glimt ha privato Chivu del suo centravanti tuttofare, puntualmente bersagliato sui social se non trova la via del gol per due partite consecutive. La speranza è che l'Inter domenica possa vincere anche senza il suo goleador decisivo. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 18:10
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.