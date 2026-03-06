Cristian Chivu dovrà affrontare il derby di ritorno contro il Milan di Allegri senza il capocannoniere della Serie A e senza l'attaccante più decisivo d'Europa. No, non è una considerazione soggettiva, ma un'affermazione basata su numeri e statistiche.
Ebbene sì il numero 10 dell'Inter, definito da qualche leone da tastiera sui social "Salernitana man", è il giocatore che ha realizzato più gol vittoria nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.
Lautaro, come riportato dalla tabella di Transfermarkt, comanda la classifica speciale davanti a Mbappe (8) e Haaland (8). Fuori dal podio Igor Thiago (7), Guirassy (6), Said (6), Kane (5), Joao Pedro (5), Wilson (5), Pulisic (5), e Hojlund (5).
L'infortunio rimediato sul campo sintetico del Bodo Glimt ha privato Chivu del suo centravanti tuttofare, puntualmente bersagliato sui social se non trova la via del gol per due partite consecutive. La speranza è che l'Inter domenica possa vincere anche senza il suo goleador decisivo.
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 19:58 Passaggi effettuati, Akanji è il secondo miglior difensore della Serie A. In gol da due trasferte di fila: Milan avvisato
- 19:43 Attila, da Budapest 'Ogni Volta' al fianco dell'Inter: "Il prossimo sarà il mio 62esimo derby di fila"
- 19:29 Bookies - Inter favorita per lo scudetto, SNAI paga in anticipo le puntate sui nerazzurri: è un record assoluto
- 19:14 Il derby richiama Cardinale a San Siro: il proprietario del Milan sarà probabilmente in tribuna domenica
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso MILAN-INTER: la PROBABILE, il PIANO TATTICO, i DUELLI e il momento AMARCORD
- 18:52 Milan-Inter, sarà tutto esaurito anche in tribuna stampa. Saranno oltre 200 i Paesi a trasmettere il derby nel mondo
- 18:38 Zielinski ritrova il Milan, è una delle sue vittime preferite. Gol e assist, nel derby può toccare quota 100!
- 18:24 Milanese: "Napoli, non mi spiego i punti di distacco dall'Inter. Con le medio-piccole nerazzurri devastanti"
- 18:10 Ma quale Salernitana man e portaborracce di Alvarez: Lautaro più decisivo di Haaland e Mbappé. Lo dicono i numeri
- 17:56 AlbinoLeffe, Parlati: "Inter U23 forte, anche se non è nel suo miglior momento stagionale"
- 17:42 Eranio: "Inter meritatamente prima, derby al Milan ridarebbe interesse. Dimarco? Che qualità, ma cito altri due interisti"
- 17:28 Settore giovanile, il programma del week-end: derby per la categoria U16, la Primavera ospita la Fiorentina
- 17:14 In arrivo il Derby di Milano numero 246 della storia: l'Inter comanda il bilancio totale e quello in Serie A. I numeri
- 17:00 Obi ricorda il gol nel derby contro il Milan: "Una gioia immensa, l'ho vissuta nei giorni dopo"
- 16:45 Petrucci: "Milano e Roma avranno la sigla NBA, voglio portare avanti questo discorso"
- 16:31 Serie A, Dipartimento per le Pari Opportunità e Lega Calcio celebrano la 'Giornata Internazionale della Donna'
- 16:17 fcinNuovo portiere, l'Inter osserva la situazione di Lunin a Madrid. E c'è un retroscena legato a Bento
- 16:03 Como-Inter, pochi dubbi su Pepo Martinez. Poi prevale la corsia mancina
- 15:49 Sky - Roma, per Dybala lesione del menisco esterno: stop di 45 giorni, salterà la gara con l'Inter
- 15:34 Ricci: "Milan-Inter tra le rivalità più belle del mondo, è una fortuna poter giocare il derby"
- 15:20 Pisacane rassegnato: "Palestra? Tra qualche mese lo dovremo salutare, dispiace. Si è innamorato di Cagliari"
- 15:05 Serie A, Palladino 'Coach of The Month' di febbraio. De Siervo: "Preparato e pragmatico"
- 14:50 Damiani: "Derby, l'Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici"
- 14:35 Galante: "Mi auguro sia il derby di Pio. Sconfitta dell'Inter? Resterebbero 7 punti, ma..."
- 14:21 Van der Sar non ha dubbi: "Onana portiere 'top class', Sommer no"
- 14:07 Milan, Saelemaekers: "Nella settimana del derby l'Inter è sempre in una parte della mia testa. Bel rapporto con Calhanoglu"
- 13:53 Sky - Derby, tutto come da copione: Bonny in gruppo, partirà dalla panchina. In mezzo crescono le quotazioni di Calhanoglu
- 13:38 Qui Milan - Buone notizie per Allegri: Bartesaghi ha lavorato in gruppo a due giorni dal derby
- 13:24 Pasqua a San Siro per l'Inter: definito l'orario del match con la Roma. Coppa Italia, martedì 21 aprile la sfida al Como
- 13:10 Sport - Barcellona su Bastoni: pista non facile ma aperta. L'Inter lo valuta più di 80 mln di euro e offre il rinnovo
- 12:56 Il Giornale - L'agente di Vicario sta parlando con l'Inter: primi dialoghi positivi tra le parti
- 12:42 Collovati: "Derby inutile? Non diciamo eresie, Inter spesso beffata negli ultimi anni. Esposito arma letale per la Nazionale"
- 12:28 TS - Vicario, la Juve ci pensa: il Tottenham fa il prezzo. E per l'ingaggio...
- 12:14 Dybala costretto all'intervento al ginocchio. Possibile rientro al Meazza
- 12:00 -2 a MILAN-INTER, come sta BONNY. Il DERBY di capitan BARELLA: il RISCATTO passa dal DUELLO con RABIOT
- 11:45 Milan-Inter, Chivu torna a parlare in conferenza stampa: fissato l'orario
- 11:30 GdS - Gol da piazzato: nessuno come l'Inter. Il segreto? Ad Appiano Lab...
- 11:16 CdS - Lautaro morde il freno: nel mirino c'è la trasferta di Firenze
- 11:02 GdS - Il derby si decide in mezzo: Calhanoglu punto interrogativo
- 10:48 CdS - Dal Milan al Milan: Chivu vuole chiudere un cerchio. E pure a livello personale...
- 10:34 Buffon: "Su Bastoni tutto eccessivo, ma in quei casi serve il Var. Mondiali? Guardate i nomi..."
- 10:20 La Repubblica - Riforma arbitri, la Serie A chiede più potere: nominerà un consigliere e il designatore?
- 10:06 Vergara: "Pochi talenti? In Italia non li consideriamo, guardate all'estero. Prendete Esposito..."
- 09:52 Gianfelice Facchetti: "Derby senza frenesia. Fischi a Bastoni? Patetico, ma..."
- 09:38 TS - Inter, con Bonny in gruppo giochi quasi fatti: c'è solo un ultimo dubbio a centrocampo
- 09:24 Stramaccioni: "Può essere il derby di Barella: ecco perché. Champions? Vedo analogie col 2024"
- 09:10 Ambrosini: "Scudetto Inter a prescindere dal derby. Chivu? Ha cambiato comunicazione di recente..."
- 08:56 Qui Milan - Oggi test decisivo per Bartesaghi: si scalda Estupinan
- 08:42 Pagliuca: "L'Inter ha già una mano sullo scudetto, il derby sarà speciale. Non mi aspettavo questo Chivu. E su Sommer posso dire che..."
- 08:28 GdS - Barella a caccia di riscatto: doppia missione contro il Milan. A livello di numeri...
- 08:14 CdS - Si torna alle due punte: la probabile formazione. Bonny in panchina
- 08:00 GdS - Chivu ha già scelto la sua Inter per il derby: resta un solo dubbio. La probabile formazione
- 00:00 Bastoni, Calha e Pio, non siate decisivi. Altrimenti gli altri di cosa parlerebbero?
- 23:40 Cassano: "Ho sempre massacrato Dimarco, ma alzo le mani. È un 10 che fa il terzino sinistro, impressionante"
- 23:20 Niente derby per Lautaro: "Ma sarò a San Siro. Come va il recupero? Meglio"
- 23:00 Nessuna esclusione, ma Vicario incassa tre gol: Tottenham sconfitto dal Crystal Palace e sempre più in crisi
- 22:40 Paolo Berlusconi: "Nell'86 Silvio pensò di restituire a Milano ciò che il Milan gli aveva dato"
- 22:20 Bonaventura dice addio al calcio: "Quando non senti più il fuoco dentro, vuol dire che è arrivato il momento"
- 22:00 Nainggolan: "Icardi è un bravo ragazzo, non credo a ciò che si scrive. Ecco cosa è successo con Spalletti"
- 21:40 GdS - Da Akanji e Barella fino a Dimarco e Zielinski: per l'Inter tanti rientri dal 1' nel derby contro il Milan
- 21:20 Ambrosini: "Nel mio primo derby ero pietrificato. La rivalità con l'Inter era bella, eravamo due squadre forti"
- 20:59 Ferrante e l'arrivo all'Inter: "Spogliatoio complesso e gerarchie precise. Un sogno ritrovarmi tra Seedorf e Ronaldo"
- 20:44 Gasperini: "L'Inter? Sono durato solo tre partite, è stato clamoroso. Però da quell'esperienza è nato tutto il resto"
- 20:35 Lautaro: "L'Inter è passione. Vincere il Mondiale emozione più grande, ma ho ancora un sogno: la Champions"
- 20:15 De Winter e Akanji, derby al centro della difesa. Ma in universo parallelo giocherebbero a maglie invertite
- 20:00 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria contro l'Inter importantissima, venivano da undici successi consecutivi"
- 19:45 CF - Milan-Inter, San Siro sold-out e record d'incasso rossonero. Il derby della Seconda Stella scivola al 3° posto
- 19:30 Rabiot: "Voglio vincere con il Milan. Allegri? Con lui bisogna giocare ogni partita come se fosse l'ultima"
- 19:15 Inter-Atalanta, biglietti per il settore ospiti in vendita fino a venerdì. Tutte le indicazioni per i tifosi della Dea
- 19:00 Rivivi la diretta! Da INTER-MILAN a MILAN-INTER, CHIVU un FENOMENO: MATCH POINT SCUDETTO! Le ULTIMISSIME