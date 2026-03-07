Beppe Bergomi parla di derby ma non solo in un'intervista speciale per la Gazzetta dello Sport in un servizio dedicato ai luoghi storici del derby. Tra questi viene catalogata anche la vecchia sede nerazzurra di Via Durini, lì dove, il 25 luglio del 1997, venne presentato Ronaldo che si affacciò dal balcone per salutare mille tifosi che arrivarono per salutare il Fenomeno. Bergomi ricorda: "Una settimana dopo, in partitella, lo marcavo io; pensai di prendere palla da un lancio lungo, lui prese palla al volo di petto e mi saltò con un sombrero e poi fece pallonetto a Gianluca Pagliuca. E non dico quando faceva i doppi passi... Gigi Simoni diceva che anche se non si allenava all'80% era buono uguale. Poi è una bella persona, divertente; gli piaceva fare gruppo".

Rimanendo in ambito derby, lo Zio ricorda un episodio che lo vide protagonista insieme a Paolo Maldini: "Mi fece fallo, metto la mano sul pallone per battere veloce e lui mi mise il piede sulla mano. L'ho guardato e lui mi fece l'occhiolino. La rivalità era sana, bella".