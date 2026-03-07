Anche Tuttosport concorda con gli altri quotidiani: nel derby la coppia d'attacco dell'Inter sarà composta da Esposito e Thuram, con il recuperato Bonny destinato alla panchina. Per il resto, le scelte di formazione sono praticamente fatte: a centrocampo Calhanoglu è davanti a Mkhitaryan per agire in regia, affiancato da Barella e Zielinski. Sulle fasce si rivedono Dimarco e Luis Henrique.