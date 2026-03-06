Il gap a doppia cifra in classifica in favore dell'Inter sul Milan non rende il derby di Milano di domenica sera una sfida impari, secondo Fulvio Collovati: "Inutile? Non diciamo eresie. Una stracittadina come quella di Milano non è mai dispari e il fatto che l'Inter abbia dieci punti di vantaggio è solo un dato statistico. In quanti derby è stata beffata la squadra nerazzurra, negli ultimi anni?", si chiede l'ex difensore nell'intervista a Libero. Una chiacchierata nella quale Collovati ha lodato il percorso dei nerazzurri in questa stagione: "Sei testa al campionato e in corsa per la Coppa Italia, cosa aggiungere?", ma ha pure bacchettato il comportamento di Alessandro Bastoni e Cristian Chivu rispetto al caso della simulazione nel derby d'Italia del difensore: "Non mi hanno convinto in quella vicenda. E ci terrei a sottolineare che la gogna mediatica è tutta farina del web e dei social. Non dei giornalisti o degli osservatori come il sottoscritto".

Tornando al derby, Collovati indica in Piotr Zielinski il possibile MVP tra i nerazzurri, oltre al solito Federico Dimarco, mentre dalla parte rossonero potrebbe risultare decisivi Rafael Leao e Christian Pulisic.

Menzione anche per Francesco Pio Esposito, che sta sostituendo 'benone' l'infortunato Lautaro Martinez, e si candida a essere l'uomo chiave per la Nazionale italiana ai playoff Mondiali: "E' un ragazzo che potrebbe essere l'arma letale dell'Italia. Non ci voglio nemmeno pensare che gli azzurri stiano a casa per la terza volta".