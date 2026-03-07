La notizia della febbre che ha costretto Marcus Thuram a saltare l'odierna saluta di allenamento quest'oggi ad Appiano Gentile impone chiaramente delle modifiche in tema di possibile formazione che scenderà in campo domani nel derby contro il Milan. In attesa di capire se l'attaccante francese smaltirà l'influenza nelle prossime ore, come riporta Sky Sport in questo momento la pronosticabile coppia d'attacco titolare è giocoforza quella composta da Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito.

Un tandem offensivo di giovani leve che rappresenterebbe una sorta di inedito per Cristian Chivu, visto che i due non hanno mai giocato insieme dal primo minuto, limitandosi a qualche spezzone di gara condiviso nell'arco della stagione.