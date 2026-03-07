"Mi aspetto come sempre un bel derby, in una bella atmosfera come quella di San Siro! Credo che se anche dovesse vincere il Milan, i punti di vantaggio dell’Inter rimarrebbero tanti per lo Scudetto. Dovrebbe succedere veramente qualcosa che oggi mi viene difficile pensare". Parola di Marco Amelia che a TMW ha presentato il derby di Milano, domani in scena allo stadio San Siro.

Cosa apprezza e cosa no di Chivu?

"Su Cristian posso solo spendere ottime parole, abbiamo fatto il corso di Coverciano insieme: ho grande stima di lui come persona e anche per la visione di calcio che ha. Apprezzo molto l’approccio che ha avuto a livello mediatico nel subentrare dopo tanti anni di gestione-Inzaghi, non era semplice".

Inter e Juventus hanno un problema portiere?

"Forse tra le due, il problema sul ruolo ce l’ha più la Juventus. Perché nell’Inter Sommer ha avuto semplicemente una leggera flessione di rendimento, secondo me. Io credo che la Juventus abbia più un problema di stabilità difensiva è la forza delle grandi squadre".