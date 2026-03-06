Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, parlando ai canali ufficiali gigliati presenta la partita di campionato di domenica contro l'Inter parlando così della squadra di Benito Carbone: "L’Inter ha grande qualità, sono primi per possesso palla e noi secondi. Hanno la Youth League che sta pesando e l’U23, quindi dipende come la incontri. Nel complesso individualmente sono veramente forti. Mi aspetto una partita aperta. Se saremo bravi possono concederci tanto, altrimenti rischiamo di concedere tanto a una squadra che propone. È importante come viviamo noi questa partita: dobbiamo fare una gara di livello alto".