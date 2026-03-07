Finisce in parità la sfida del pomeriggio tra Atalanta e Udinese. Partita incredibile a Bergamo dove la squadra di Palladino nel finale, grazie ad una doppietta di Scamacca, riesce a strappare un punto.

L'Udinese era riuscita a portarsi sul 2-0 grazie alle reti di Kristensen e Davis, poi la doppietta del centravanti azzurro in pochi minuti nel finale di gara. L'Atalanta, che affronterà l'Inter nel prossimo turno di campionato, si porta a quota 46 punti. L'Udinese invece sale a quota 36. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 07 marzo 2026 alle 20:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
