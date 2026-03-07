L'ultimo successo dell'Inter in un derby è datato 22 aprile 2024, notte della Seconda Stella nerazzurra: nei successivi incroci sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport, ricordando però anche che l'Inter è in vantaggio sul Milan nei precedenti totali e anche in quelli recenti: considerando tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions), dal 2020/21 le due squadre si sono sfidate 20 volte: 9 successi interisti contro 7 milanisti (e 4 pareggi). Più sbilanciato il conto dei punti in campionato: 489 contro 430, quindi un quasi +60 per l’Inter.



"Non solo un tricolore in più. In questo lustro l’Inter ha conquistato due Supercoppe e pure due Coppe Italia: insomma 6 trofei contro 2 - prosegue il Corsport nella sua analisi -. E il merito del club di viale Liberazione è anche nel saldo di mercato, attivo di quasi 30 milioni. Tante scelte azzeccate, dunque. Come, invece, non è accaduto alla società rossonera, che ha registrato un -263,87 milioni nelle operazioni mercantili. L’attuale rosa interista è costata decisamente meno rispetto a quella rossonera: circa un centinaio di milioni. Ma, ad oggi, vale molto di più: quasi 670 contro poco meno di 500".



