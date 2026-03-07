Chi sarà il portiere della prossima stagione, destinato a raccogliere l'eredità di Sommer tra i pali? Tra i profili seguiti c’è quello di Guglielmo Vicario: secondo Fabrizio Romano, il portiere azzurro è destinato a lasciare il Tottenham a causa di un rapporto ormai deteriorato e avrebbe già manifestato piena disponibilità a trasferirsi all’Inter, squadra che finora ha avuto i contatti più concreti con lui.

Il club nerazzurro ha già avviato diversi colloqui e continua a monitorare la situazione, ma la trattativa non è ancora stata definita. Vicario è attualmente concentrato sulla stagione con il Tottenham, impegnato nella lotta per non retrocedere.

L'Inter è chiamata a valutare il budget e il costo dell’operazione, che potrebbe cambiare a seconda della categoria in cui giocherà il Tottenham il prossimo anno. Il portiere resta comunque tra i primi nomi della lista. Per quanto riguarda Emiliano Martínez, invece, non risultano trattative concrete con l’Inter, anche per ragioni legate all’età e all’ingaggio.