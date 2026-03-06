In vista derby della Madonnina sempre più vicino, l’ex nerazzurro e attuale ct dell’Arabia Saudita U23 Luigi Di Biagio ha detto la sua nel corso dell'ultima puntata del podcast Sky Sport Unplugged: “Sarà una partita molto bella, com’è giusto che sia per un derby, molto aperta. Sono due squadre che stanno facendo molto bene. L’Inter sta facendo benissimo in campionato, mentre il Milan sta facendo il massimo. Mi aspetto una partita aperta perché non potrebbe essere altrimenti. Entrambe proveranno a vincerla, forse più i rossoneri".

C'è anche una battuta sugli imminenti playoff della Nazionale italiana per la qualificazione ai Mondiali: "Io per quel poco che l’ho vissuta, credo che bisogna affidarsi ai giocatori che stanno meglio. Ogni tanto sento Rino Gattuso: spero tanto che la Nazionale possa andare al Mondiale, ne abbiamo veramente bisogno. Però non mi sento di proporre una formazione ideale, perché anche proponendo qualche novità, con giocatori che magari adesso stan facendo bene in campionato, poi la maglia della Nazionale pesa, e non riescono a reggere la pressione”.