Il rientro in gruppo di Bartesaghi fa sorridere Allegri. Il tecnico rossonero dovrà ora valutare se schierarlo subito titolare nel derby di domani contro l'Inter, tenendo contro del fatto che il classe 2005 si era fermato negli ultimi minuti di Cremonese-Milan per un risentimento al flessore destro senza alcuna lesione. Il mancino ieri si è allenato a Milanello con il resto dei compagni" ed è in lizza per una maglia da titolare nel derby; si gioca il posto con Estupinan, provato dal primo minuto per tutta la settimana", informa il Corriere dello Sport.

Per il resto scelte fatte e solo un dubbio a centrocampo. Tomori, De Winter e Pavlovic saranno i tre difensori davanti a Maignan, Saelemaekers agirà sulla fascia destra mentre il centrocampo sarà composto da Fofana (in netto vantaggio su Ricci e Jashari), Modric e Rabiot. In attacco la coppia Leao-Pulisic.