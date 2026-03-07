Andrea Belotti, attaccante del Cagliari, ha esultato tanto al gol di Sebastiano Esposito. Interpellato da DAZN, ha commentato così la sua contentezza per la rete dell'ex Inter: "Sì, era una gioia condivisa perché sapevamo ovviamente l’importanza della partita e vivevamo tutti ogni episodio con grande partecipazione, anche da fuori. Sapevo personalmente quanto fosse importante anche un gol per Seba, perché era da un po’ di tempo che non riusciva a segnare, e penso che un gol per un attaccante sia vita e possa permettergli di fare ancora meglio in queste ultime partite