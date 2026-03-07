Per l'Inter la buona notizia è arrivata ieri, con Bonny che è tornato ad allenarsi in gruppo ed è dunque da considerare recuperato per il derby di domani sera. Almeno per la panchina: la coppia d'attacco titolare - informa il Corriere dello Sport - sarà formata da Esposito e Thuram, complice anche l'infortunio di Lautaro.

L'unico dubbio di Chivu riguarda Calhanoglu: il turco "nel ballottaggio risulta in vantaggio su Mkhitaryan per una maglia da titolare a centrocampo", scrive il quotidiano.