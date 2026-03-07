"L’Inter può congelare il campionato e mettere l’ipoteca definitiva sullo Scudetto. Il Milan ha un solo risultato a disposizione per tenere socchiusa la porta della speranza". Parola di Aldo Serena, raggiunto dai colleghi de Il Giorno a poche ore dal Derby di Milano che mette in palio un bel pezzo di tricolore.

Capitolo Inter, reduce dallo 0-0 di Como in Coppa Italia.

"La partita della paura, per entrambe. L’Inter ha risentito dell’assenza di Lautaro, oltre che dell’acciaccato Bonny. E per Thuram vale il discorso di Pulisic. Nell’autunno 2024, quando Martinez era in crisi, aveva preso in mano l’attacco giocando, segnando, saltando due-tre giocatori alla volta, attaccando la profondità: quel giocatore non c’è più e manca la sua imprevedibilità nel ribaltare velocemente l’azione".

Cosa pensa di Esposito?

"Intelligente, umile, ha caratteristiche fantastiche e gli mancano alcune cose che compensa con l’altruismo. È una prima punta atipica: non sta lì in area per tirare e basta, fa sempre la scelta giusta".

In panchina, domani sera, Allegri e Chivu, ossia l’esperto contro il giovane.

"All’anagrafe sì. Ma da come parlano sembra il contrario. Chivu l’allenatore di grande esperienza, filosofo e che cerca l’analisi. Dall’altra parte un rullo compressore che parte in quarta e fa emergere un certo aspetto giovanile: l’età inganna. Chivu mi ha incuriosito subito, avevo fatto la telecronaca della sua seconda gara sulla panchina del Parma: brutto primo tempo, lento, ma nella ripresa la squadra è cambiata completamente, nel gioco e nell’atteggiamento. Max, invece, pragmatico per antonomasia".