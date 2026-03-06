Dopo la vittoria sul filo di lana a Verona, il Napoli conquista un altro successo importante nell'anticipo della 28a giornata di Serie A. La formazione di Antonio Conte liquida 2-1 il Torino. Nella prima frazione sblocca la contesa Alisson Santos, bravo ad accentrarsi e scaricare un destro secco che non lascia scampo a Paleari. I granata ci provano, senza successo. E nel secondo tempo arriva anche il raddoppio di Elmas. Nel finale Casadei accorcia le distanze, ma non basta.

De Bruyne è tornato in campo 132 giorni dopo il suo infortunio contro l'Inter (è rientrato anche Anguissa). Con questo successo i partenopei consolidano il terzo posto, accordiando a -1 sul Milan, in campo domenica sera nel derby.

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 22:49
Autore: Niccolò Anfosso
