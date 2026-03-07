Rientro graduale tra Champions e Coppa Italia quello di Denzel Dumfries dopo il brutto e lungo infortunio alla caviglia, ma per l'olandese "è probabile che le porte del campionato italiano si riapriranno già da domani, dalla partita più importante, proprio dal derby contro il Milan in cui l’olandese volante nerazzurro si è spesso esaltato in passato". Anche senza il rivale Theo Hernandez di fronte "la notizia più importante per l’Inter è che Dumfries è ormai definitivamente pronto a tornare" si legge sulla Gazzetta dello Sport che proprio sulla sfida di domani spoilera: "Denzel si candida al ruolo certamente non secondario di arma a partita in corso. Perché è molto probabile che Cristian Chivu domani decida di rispedirlo in campo. È facile immaginarsi che Dumfries possa subentrare a Luis Henrique da un momento all’altro, considerando pure che il brasiliano è stato ampiamente utilizzato nell’ultimo periodo".

Dopo ben 119 giorni, l'ex PSV ritrova la sua Inter a un momentaneo +10 dal Milan "che domenica sera potrebbe diventare addirittura di 13 punti e chiudere più o meno definitivamente ogni discorso relativo allo scudetto". Al di là del derby di domani, Dumfries tornerà ad essere a disposizione di uno scacchiere nel quale è pedina fondamentale per il finale di stagione. "Stabilire oggi cosa sarà dell’olandese sul mercato dell’estate prossima per il momento resta prematuro, anche perché il focus generale è rivolto solamente al derby" e agli impegni a venire, sfide per cui Chivu spera di poter contare su di lui in piena forma fisica.