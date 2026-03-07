Non sbaglia nemmeno oggi il Como di Fabregas, che continua a correre e lo fa aumentando il ritmo in zona Champions. I lariani sbancano Cagliari (2-1) e agganciano provvisoriamente il quarto posto occupato dalla Roma. In rete Baturina e Da Cunha, in mezzo il pari provvisorio di Seba Esposito. Adesso c'è tanta carne al fuoco in zona Champions: Roma e Juve sono avvisate.