Ovvio grande spazio al derby di Milano sulle pagine di SportWeek, magazine della Gazzetta dello Sport in edicola domani. Per presentare il grande match di San Siro è stato sentito Aldo Serena, che, oltre a disegnare le sue due formazioni dei sogni nerazzurra e rossonera, nell'anticipazione offerta online si esprime così: “I nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre, ma il loro gioco può favorire l’avversario”.