L'ex portiere della Juventus, Rubinho, ha parlato a TMW Radio dei bianconeri e non solo: "La squadra corre, ma non è la Juventus che sono abituato a vedere e conoscere. Oggi in questa squadra ci sono tanti calciatori che non capiscono il valore della Juventus come società e squadra. Servono calciatori che abbiano la consapevolezza del peso della maglia bianconera".

Scudetto: ormai è Inter?

"Sì. Domani c'è il derby, ma il Milan non fa paura".