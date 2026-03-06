Per i bookies l'Inter è la grande favorita per la vittoria dello scudetto. SNAI paga in anticipo le puntate sulla squadra nerazzurra Campione d’Italia "quando mancano ancora undici giornate alla fine della Serie A: un record assoluto - riporta Agipronews -. Chi aveva previsto il trionfo della squadra di Cristian Chivu può quindi già incassare la vincita, senza attendere il verdetto del derby o la fine del campionato. Per il mercato delle quote, il 21° scudetto nerazzurro è ormai virtualmente assegnato".

Non è la prima volta che un pagamento anticipato di SNAI sullo scudetto riguardi l'Inter: nel 2007 con Roberto Mancini in panchina, dopo 21 giornate il vantaggio sulla Roma era già di 11 punti. A fine stagione quel margine sarebbe salito fino a 22.

